В Краснодарском крае будут судить медсестру, из-за ошибки которой умер младенец

На медицинскую сестру завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже завершили расследование и направили материалы в суд для рассмотрения.

По версии следствия, 12 февраля прошлого года 25-летняя медсестра в отделении анестезиологии-реанимации Темрюской ЦРБ была на дежурстве. В больницу с термическим ожогом поступила 10-месячная девочка. В ночь на 13 февраля при оказании помощи младенцу молодая медсестра небрежно отнеслась к своим профессиональным обязанностям, нарушив инструкцию при промывании катетера. Вскоре состояние девочки резко ухудшилось, а позже она умерла.

Вину медсестры в смерти младенца установили в результате проведенной судебно-медицинской экспертизы. Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу. Девушке грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Маленькая девочка умерла за считанные секунды на глазах у матери, несмотря на усилия реанимационной бригады. Специалисты установили, что медсестра отсоединила систему вливания инфузионных растворов от катетера, который в этот момент был в вене 10-месячной пациентки. После этого она промыла катетер раствором, в который по ошибке добавила препарат «Тиопентал натрия» вместо «Гепарина», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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