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В Краснодаре за незаконную торговлю «Лирикой» будут судить девятерых фармацевтов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-nezakonnuyu-torgovlyu-lirikoj-budut-sudit-devyateryh-farmatsevtov
В Краснодаре за незаконную торговлю «Лирикой» будут судить девятерых фармацевтов
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полиции завершили расследовать уголовное дело в отношении девяти участников организованной группы из Краснодарского и Ставропольского краев, Оренбургской области и Беларуси в возрасте от 20 до 58 лет о покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ.

По данным следствия, 33-летняя местная жительница создала организованную группу из восьми человек для торговли в двух аптеках Краснодара содержащим сильнодействующее вещество «прегабалин» препаратом «Лирика».

В течение полугода фармацевты и заведующие в аптеках продавали препарат без рецепта врача и без учета. «Лирику» возили в Краснодар из Москвы на попутных автобусах без соответствующих товаротранспортных накладных. В результате в аптеках и арендуемом гараже обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 36 кг препарата.

Возбудили уголовное дело. На период предварительного следствия фигуранты находились под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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