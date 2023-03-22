Таможенники пресекли контрабанду 10 кг запрещенного вещества из Китая в Краснодар

Более 10 кг сильнодействующего вещества «Прегабалин» обнаружили в двух курьерских посылках из Китая сотрудники таможни. Белый порошок направлялся 31-летней жительнице Краснодара.

Запрещенное вещество контрабандой поступало на территорию РФ под видом спортивного питания. «Прегабалин» запрещен к свободной продаже в России. За его распространение предусмотрена уголовная ответственность.

Правоохранители установили личность получательницы посылок из Китая и задержали ее. При обыске в ее квартире нашли и изъяли весы, полимерные пакеты, коробку с капсулами, капсулятор, весы, почтовые пакеты, а также 11 полимерных пакетов с расфасованным «Прегабалином».

В связи с контрабандой запрещенных веществ на жительницу Краснодара завели два уголовных дела. За это преступление ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

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