В Краснодарском крае будут судить лжеюриста, обманувшего троих клиентов на 320 тыс. рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Усть-Лабинском районе. Там на скамью подсудимых отправили 34-летнего мужчину, который представлялся юристом и обманывал людей.

По данным следствия, одному из пострадавших злоумышленник предложил помощь с оформлением прав собственности на 3 жилых дома с земельными участками сельскохозяйственного назначения. Клиент в течение полугода перечислял на счет афериста деньги за юридические услуги. Аферист изготовил фиктивные выписки на объекты недвижимости, в которых говорилось о том, что право собственности зарегистрировано. Ущерб превысил 139 тыс. рублей.

Злоумышленник пообещал другой женщине уладить вопрос с признанием жилого дома многоквартирным и с изменением целевого назначения участка для продажи. Он получил от женщины 28 тыс. рублей, изготовил и передал ей фиктивные выписки из Росреестра.

Третья пострадавшая обратилась к лжеюристу с вопросом признания за ней права собственности на долю в доме. Злоумышленник подделал решение Усть-Лабинского районного суда, по которому женщина стала собственницей части дома. Ущерб превысил 155 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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