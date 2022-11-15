В Краснодарском крае будут судить лжеюриста, обманувшего троих клиентов на 320 тыс. рублей
Преступление произошло в Усть-Лабинском районе. Там на скамью подсудимых отправили 34-летнего мужчину, который представлялся юристом и обманывал людей.
По данным следствия, одному из пострадавших злоумышленник предложил помощь с оформлением прав собственности на 3 жилых дома с земельными участками сельскохозяйственного назначения. Клиент в течение полугода перечислял на счет афериста деньги за юридические услуги. Аферист изготовил фиктивные выписки на объекты недвижимости, в которых говорилось о том, что право собственности зарегистрировано. Ущерб превысил 139 тыс. рублей.
Злоумышленник пообещал другой женщине уладить вопрос с признанием жилого дома многоквартирным и с изменением целевого назначения участка для продажи. Он получил от женщины 28 тыс. рублей, изготовил и передал ей фиктивные выписки из Росреестра.
Третья пострадавшая обратилась к лжеюристу с вопросом признания за ней права собственности на долю в доме. Злоумышленник подделал решение Усть-Лабинского районного суда, по которому женщина стала собственницей части дома. Ущерб превысил 155 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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