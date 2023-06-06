В Краснодарском крае будут судить этническую банду, убившую двоих предпринимателей в Сочи

Преступления произошли еще в 2001 и 2002 годах. В убийстве людей подозревают троих участников этнической ОПГ 74, 50 и 45 лет.

По версии следствия, в 2001 году 52-летний мужчина захотел завладеть торговыми павильонами в Курортном городке в Адлерском районе, которые принадлежали двоим местным жителям. Для этого он решил их убить и вовлек двух мужчин в этническую организованную преступную группу для совершения заказных убийств.

Организатор преступления предоставил киллерам информацию о местонахождении предпринимателей и оружие. За убийство каждого из них мужчинам пообещали по 10 тыс. долларов.

Вечером 4 сентября 2001 года один из киллеров подкараулил 37-летнего бизнесмена возле ресторана на улице Ленина Адлерского района и застрелил его из пистолета. От полученных ранений коммерсант скончался на месте.

Второго предпринимателя киллер, которому на тот момент было 24 года, подкараулил возле ресторана 23 марта 2002 года. Он убил его тремя выстрелами из пистолета с глушителем. Раненый бизнесмен умер в больнице той же ночью.

Оба дерзких убийства произошли в людных местах при большом скоплении очевидцев. Однако киллерам в обоих случаях удалось скрыться с места происшествия.

Помимо этого, 45-летний обвиняемый в мае 2022 года убил местного жителя во время бытового конфликта. Он вместе с другом нанес жертве 13 ударов деревянной битой и газовым ключом.

Правоохранители долгое время не могли установить виновников убийств. Однако спустя 20 лет следователям при оперативной поддержке сотрудников полиции и помощи свидетелей удалось установить личности троих преступников. Их задержали в прошлом году и заключили под стражу. Один из участников этнической банды скрылся и сейчас находится в международном розыске.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Краснодарского края.

В рамках расследования этого уголовного дела следователи наложили аресты на 88 объектов недвижимости общей стоимостью 1,2 млрд рублей, принадлежащих фигурантам и их родственникам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Расследование уголовного дела осуществлялось 1 отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре будут судить мошенников, которые под видом сотрудников ФСБ вымогали у мужчины 8 млн рублей.