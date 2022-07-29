В Краснодарском крае будут готовить IT-специалистов по программе «Профессионалитет»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министерство просвещения РФ одобрило заявку администрации Краснодарского края на создание центра развития цифровизации.

По данным министерства образования, науки и молодежной политики региона, по итогам конкурсного отбора в 2023 году Кубань получит грант на создание образовательно-производственного кластера. Его планируют открыть на базе Усть-Лабинского социально-педагогического и Краснодарского гуманитарно-технологического колледжей.

В рамках программы «Профессионалитет» там будут обучать студентов по программам «Компьютерные системы и комплексы» и «Информационные системы и программирование». Сообщается, что учебный процесс будет практико-ориентированным. Партнером выступит специализированная IT-компания, имеющая аккредитацию Минцифры России.

Всего на конкурс подали 150 заявок из разных регионов страны. Гранты получат 70 колледжей и техникумов.

В 2022 году в Краснодарском крае в рамках проекта создали два сельскохозяйственных кластера на базе нескольких техникумов. С 1 сентября в них начнут обучение 650 студентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае более 600 выпускников подали заявки на обучение по программам «Профессионалитета».