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В Краснодарском крае более 600 выпускников подали заявки на обучение по программам «Профессионалитета»

Общество
22.07.2022 08:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-bolee-600-vypusknikov-podali-zayavki-na-obuchenie-po-programmam-professionaliteta
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Это экспериментальный федеральный проект, который осенью стартует в России. Он поможет получить специальность за два-три года с гарантированным трудоустройством.

Можно сказать, что это реформа среднего специального образования. На базе ссузов созданы специальные Центры, оснащение которых максимально приближено к условиям на производстве. Кроме того, в преподавательский состав включены представители потенциальных работодателей. Также в процессе обучения предусмотрена практика в таких организациях.

Учащихся зачисляют на конкурсной основе. Выпускники получат обычный диплом о среднем специальном образовании. Если эксперимент пройдет успешно, через два года он станет обычной практикой в стране.

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