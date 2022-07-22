В Краснодарском крае более 600 выпускников подали заявки на обучение по программам «Профессионалитета»
Общество
22.07.2022 08:16
Это экспериментальный федеральный проект, который осенью стартует в России. Он поможет получить специальность за два-три года с гарантированным трудоустройством.
Можно сказать, что это реформа среднего специального образования. На базе ссузов созданы специальные Центры, оснащение которых максимально приближено к условиям на производстве. Кроме того, в преподавательский состав включены представители потенциальных работодателей. Также в процессе обучения предусмотрена практика в таких организациях.
Учащихся зачисляют на конкурсной основе. Выпускники получат обычный диплом о среднем специальном образовании. Если эксперимент пройдет успешно, через два года он станет обычной практикой в стране.
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