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В Краснодарском крае начался прием заявок в школу молодого предпринимателя

Экономика
19.07.2022 18:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nachalsya-priem-zayavok-v-shkolu-molodogo-predprinimatelya
В Краснодарском крае начался прием заявок в школу молодого предпринимателя
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители Краснодарского края в возрасте от 18 до 35 лет, а также представители субъектов малого и среднего предпринимательства могут поучаствовать в бесплатной обучающей программе «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых».

Проект запустили по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в 2021 году. Он предназначен для поддержки молодежного предпринимательства. В первом потоке текущего года участвовали более 1 тыс. человек. Регистрация на новый поток уже доступна на сайте.

По итогам онлайн-тестирования участников поделят на несколько категорий: «Начинающий предприниматель» и «Продвинутый предприниматель». В собственный личный кабинет можно будет зайти уже в августе.

Участники поборются за финансирование от 100 тыс. до 3 млн рублей от регионального Фонда микрофинансирования. Средства выдадут под 0,1% годовых. Также победители смогут реализовать свой бизнес-проект с опытным наставником.

Подробную информацию можно получить на сайте, а также по номеру горячей линии: 8(800)707-07-11.

Организатором проекта выступает Фонд развития бизнеса Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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