В Краснодарском крае более 50 предприятий прошли бесплатное обучение по госзакупкам

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Программу повышения квалификации в сфере осуществления государственных закупок для представителей бизнеса совместно разработали специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки и краевых департаментов промышленной политики и регулирования контрактной системы.

Бесплатное обучение по программе в сфере госзакупок прошли сотрудники более 50 промышленных предприятий Краснодарского края. Оно проходило в очном формате с использованием дистанционных технологий. Все участники обучающего курса после аттестации получили квалификационные удостоверения государственного образца.

И. о. главы регионального департамента промышленной политики Владимир Мостовой уверен, что все специалисты предприятий, прошедшие профильное обучение по закупкам, теперь смогут качественнее и быстрее формировать пакет документов для участия в муниципальных и государственных конкурсных процедурах. Также новые знания и навыки позволят им активнее участвовать в аукционах и торгах.

Обучающую программу по государственным закупкам для представителей бизнеса на Кубани проводят второй год подряд. Ее реализуют в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». В прошлом году в обучении госзакупкам приняли участие сотрудники более 40 промышленных предприятий региона.

Читайте также: в Сочи обучение в бизнес-лагере прошли 100 кубанских предпринимателей.