В Краснодарском крае более 40 тыс. человек получили карты футбольного болельщика

С 1 декабря Fan ID нужны для прохода на все матчи РПЛ, финальные игры Кубка России по футболу в Санкт-Петербурге, Москве, Химках, Краснодаре, Грозном, Воронеже и Оренбурге.

С июля проход по Fan ID ввели на стадионах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Сочи.

Всего на Кубани карты болельщиков оформили 41 тыс. 201 человек. Подать заявку можно через «Госуслуги». После этого нужно обратиться в любой МФЦ для подтверждения личности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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