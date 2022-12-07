В Краснодарском крае более 40 тыс. человек получили карты футбольного болельщика
Общество
07.12.2022 17:20
С 1 декабря Fan ID нужны для прохода на все матчи РПЛ, финальные игры Кубка России по футболу в Санкт-Петербурге, Москве, Химках, Краснодаре, Грозном, Воронеже и Оренбурге.
С июля проход по Fan ID ввели на стадионах Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Сочи.
Всего на Кубани карты болельщиков оформили 41 тыс. 201 человек. Подать заявку можно через «Госуслуги». После этого нужно обратиться в любой МФЦ для подтверждения личности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре на стадионе КубГУ 6–8 декабря пройдут матчи НСФЛ.
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