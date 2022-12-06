В Краснодаре на стадионе КубГУ 6–8 декабря пройдут матчи НСФЛ
В краевой столице завершится сезон и определятся призеры. Хозяева — трехкратные победители студенческого чемпионата и текущие лидеры.
Чтобы гарантировать себе золото соревнований, кубанским футболистам нужно выиграть три оставшихся поединка.
«Мы хотим выиграть и занять первое место, потому что давно не брали золото в НСФЛ. Могу сказать про себя и свою команду, что мы будем выходить, биться и выигрывать. Потому что нам сейчас это просто необходимо. Это та самая галочка, которую я еще не поставил, — получить золото НСФЛ. Поэтому вдвойне хочется ее закрыть», — говорит игрок команды КубГУ Илья Олейник.
У хозяев 6 декабря встреча с ростовчанами, 7 декабря — с москвичами, а 8 числа матч с главным конкурентом и действующим чемпионом — командой Крымского федерального университета.
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