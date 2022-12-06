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В Краснодаре на стадионе КубГУ 6–8 декабря пройдут матчи НСФЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-stadione-kubgu-6-8-dekabrya-projdut-matchi-nsfl
Видео канала «Кубань 24»

В краевой столице завершится сезон и определятся призеры. Хозяева — трехкратные победители студенческого чемпионата и текущие лидеры.

Чтобы гарантировать себе золото соревнований, кубанским футболистам нужно выиграть три оставшихся поединка.

«Мы хотим выиграть и занять первое место, потому что давно не брали золото в НСФЛ. Могу сказать про себя и свою команду, что мы будем выходить, биться и выигрывать. Потому что нам сейчас это просто необходимо. Это та самая галочка, которую я еще не поставил, — получить золото НСФЛ. Поэтому вдвойне хочется ее закрыть», — говорит игрок команды КубГУ Илья Олейник.

У хозяев 6 декабря встреча с ростовчанами, 7 декабря — с москвичами, а 8 числа матч с главным конкурентом и действующим чемпионом — командой Крымского федерального университета.

Читайте также: в Краснодаре прошел финал второго сезона футбольной Медиалиги.

Автор:
Максим Герасин
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