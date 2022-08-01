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В Краснодарском крае более 193 тыс. молодых людей оформили «Пушкинскую карту»

Культура
01.08.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-bolee-193-tys-molodyh-lyudej-oformili-pushkinskuyu-kartu
В Краснодарском крае более 193 тыс. молодых людей оформили «Пушкинскую карту»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В программе участвуют уже 194 культурные организации региона. Это 48 кинотеатров, 47 ДК и клубов, 45 музеев и галерей, 24 концертных зала, 23 театра и 6 образовательных организаций.

Краснодарский край занимает седьмое место в России и первое в ЮФО по числу учреждений, работающих по «Пушкинской карте».

В августе по «Пушкинской карте» в регионе можно посетить:

  • Три выставки из фондов Государственного Русского музея в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко;
  • Выставки в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств;
  • Выставки Краснодарского музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына, Новороссийского исторического музея-заповедника и Геленджикского историко-краеведческого музея;
  • Киносеансы русских фильмов «Нахимовцы», «Асфальтовое солнце», «Большое путешествие», «Легенды Орленка», «Родитель»;
  • Экскурсию «Здесь начинается Кубань» и все фестивали в выставочном комплексе «Атамань» Темрюкского района;
  • Спектакли, концерты в Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького;
  • Оперу, концерт и балет Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

На данный момент в программе участвуют 193 тыс. молодых людей от 14 до 22 лет. Этот показатель соответствует шестому месту в стране и первому в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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