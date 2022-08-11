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В Краснодарском крае археологи нашли останки гигантской саламандры и слона

Культура
11.08.2022 20:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-arheologi-nashli-ostanki-gigantskoj-salamandry-i-slona
В Краснодарском крае археологи нашли останки гигантской саламандры и слона
Фото vk.com/ssc_ras

Сотрудники ЮНЦ РАН завершили один из этапов палеонтологического сезона на Кубани. Ученые работали в Белореченском районе.

Одной из самых удивительных находок стали останки гигантской саламандры. Современные «родственники» этой амфибии сейчас живут в Японии и Китае. Ранее гигантских саламандр на территории Европы не находили.

По мнению ученых, такие саламандры жили на территории современного Краснодарского края около 2,8 млн лет назад в лесных и лесостепных ландшафтах.

Также во время раскопок в Белореченским районе археологи нашли кости древнего африканского слона, сообщает пресс-служба Южного научного центра РАН.

Читайте также: археологи нашли в Темрюкском районе останки слонов и носорогов.

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