В Краснодарском крае археологи нашли останки гигантской саламандры и слона

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Сотрудники ЮНЦ РАН завершили один из этапов палеонтологического сезона на Кубани. Ученые работали в Белореченском районе.

Одной из самых удивительных находок стали останки гигантской саламандры. Современные «родственники» этой амфибии сейчас живут в Японии и Китае. Ранее гигантских саламандр на территории Европы не находили.

По мнению ученых, такие саламандры жили на территории современного Краснодарского края около 2,8 млн лет назад в лесных и лесостепных ландшафтах.

Также во время раскопок в Белореченским районе археологи нашли кости древнего африканского слона, сообщает пресс-служба Южного научного центра РАН.

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