В Краснодарском крае археологи нашли останки гигантской саламандры и слона
Культура
11.08.2022 20:01
Сотрудники ЮНЦ РАН завершили один из этапов палеонтологического сезона на Кубани. Ученые работали в Белореченском районе.
Одной из самых удивительных находок стали останки гигантской саламандры. Современные «родственники» этой амфибии сейчас живут в Японии и Китае. Ранее гигантских саламандр на территории Европы не находили.
По мнению ученых, такие саламандры жили на территории современного Краснодарского края около 2,8 млн лет назад в лесных и лесостепных ландшафтах.
Также во время раскопок в Белореченским районе археологи нашли кости древнего африканского слона, сообщает пресс-служба Южного научного центра РАН.
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