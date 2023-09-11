В Краснодарском крае арестовали адвоката за хищение 17,3 млн рублей у дольщиков

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении адвоката из Краснодарского края.

По данным следствия, в 2014 году в Геленджике адвокат вступил в сговор с группой аферистов, которые с 2011 года под предлогом строительства на улице Красногвардейской многоквартирного жилого дома обманом получали деньги дольщиков. С 2014 года по 2018 год адвокат получил от 5 дольщиков более 17,3 млн рублей. При этом злоумышленники создали видимость строительства и возвели постройку на участке, которую позже признали самостроем и снесли.

В отношении адвоката возбудили уголовное дело и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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