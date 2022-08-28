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В Краснодарском крае акцию «Ночь кино» посетили 345 тыс. зрителей

Культура
28.08.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-aktsiyu-noch-kino-posetili-345-tys-zritelej
В Краснодарском крае акцию «Ночь кино» посетили 345 тыс. зрителей
Фото t.me/mkkubani

Главные события киноакции прошли вечером 27 августа в Краснодаре.

На улице Красной работали 9 интерактивных кинолокаций, посвященных снятым на Кубани фильмам: «Кубанские казаки», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Старик Хоттабыч», «Горько» и другие. Здесь работали съемочные площадки, прошли мастер-классы, киновикторины, лекции киноведов, караоке с песнями из отечественных фильмов и тематические выставки.

Кульминацией культурной программы стало «Световое шоу» в сквере имени Жукова. После этого по всему краю на 330 киноплощадках прошло 990 бесплатных показов фильмов «Последний богатырь. Посланник тьмы», «Чемпион мира» и «Пара из будущего».

Всего акцию «Ночь кино» на Кубани посетили 345 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: в России 27 августа традиционно отмечают День кино.

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