Кондратьев: в Краснодарском крае сняли уже более 300 фильмов и сериалов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России 27 августа традиционно отмечают День кино. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что уникальные природные места региона все чаще используют в качестве съемочной площадки.

«На сегодняшний день на Кубани сняли уже более 300 фильмов и сериалов. Это знаменитые советские фильмы «Кубанские казаки», «Бриллиантовая рука», «Стряпуха» и огромное количество новых проектов. Таких как «Тренер», «Горько», «Отпуск», «Ищейка», «Семейный бюджет», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона напомнил, что в Краснодарском крае два года назад внедрили механизм компенсации затрат для кинопроизводителей, снявших фильмы на территории Кубани. По словам Кондратьева, это мера поддержки направлена на популяризацию Краснодарского края.

Более подробную информацию о получении субсидии для кинокомпаний можно узнать на сайте департамента инвестиций и развития МСП региона.

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