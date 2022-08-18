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В Краснодарском крае агрофирма по нацпроекту оптимизирует процесс упаковки яблок

Экономика
18.08.2022 11:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-agrofirma-po-natsproektu-optimiziruet-protsess-upakovki-yablok
В Краснодарском крае агрофирма по нацпроекту оптимизирует процесс упаковки яблок

Компания «Алма Продакшн» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда».

На предприятии оптимизируют сортировку и упаковку фруктов на автоматической упаковочной линии флоу-пак. Эксперты Регионального центра компетенций уже приступили к обучению персонала бережливым технологиям.

«Промышленное садоводство — перспективная и инвестиционно привлекательная отрасль сельского хозяйства. Для нашего южного региона она является одной из ключевых. Повышение производительности труда в этом направлении поможет сократить импорт. И гарантирует стабильность в обеспечении жителей края и страны отечественными фруктами круглый год», —сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Яблоневые сады компания «Алма Продакшн» заложила в Абинском районе 15 лет назад. В настоящее время их площадь равняется почти 400 га. Средняя урожайность — 44 тонны с 1 га, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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