В Краснодарском крае агрофирма по нацпроекту оптимизирует процесс упаковки яблок
Компания «Алма Продакшн» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда».
На предприятии оптимизируют сортировку и упаковку фруктов на автоматической упаковочной линии флоу-пак. Эксперты Регионального центра компетенций уже приступили к обучению персонала бережливым технологиям.
«Промышленное садоводство — перспективная и инвестиционно привлекательная отрасль сельского хозяйства. Для нашего южного региона она является одной из ключевых. Повышение производительности труда в этом направлении поможет сократить импорт. И гарантирует стабильность в обеспечении жителей края и страны отечественными фруктами круглый год», —сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
Яблоневые сады компания «Алма Продакшн» заложила в Абинском районе 15 лет назад. В настоящее время их площадь равняется почти 400 га. Средняя урожайность — 44 тонны с 1 га, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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