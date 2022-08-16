Кубанская компания в рамках нацпроекта повысит эффективность производства растительного масла

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Кубанская продуктовая компания» приступила к реализации первой фазы нацпроекта «Производительность труда».

Предприятие находится в Кореновске, оно работает с 2017 года. В сутки тут перерабатывают до 800 т семян, в месяц — 24 тыс. т. Установлены семь производственных линий, на которых фасуют продукцию. Кроме подсолнечного рафинированного масла предприятие выпускает нерафинированное подсолнечное и кукурузное, а также масло с базиликом, чесноком и другие. В рамках нацпроекта с помощью экспертов Регионального центра компетенций на предприятии оптимизируют процессы производства и логистику на складе.

Как отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, сейчас на Кубани производят около 600 тыс. т растительного масла в год. Регион полностью обеспечивает свои потребности в растительном масле.

«Сегодня повышение производительности в данном сегменте дает возможность нарастить резерв и развивать внутренний рынок и экспорт в дружественные страны», — добавил глава ведомства.

В нацпроекте «Производительность труда» принимают участие более 200 предприятий региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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