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Кондратьев: в Краснодарском крае запустили новый комплекс по изготовлению дорожных знаков

Экономика
08.08.2022 15:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-krasnodarskom-krae-zapustili-novyj-kompleks-po-izgotovleniyu-dorozhnyh-znakov
Кондратьев: в Краснодарском крае запустили новый комплекс по изготовлению дорожных знаков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 8 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, Северо-Кавказский завод металлоконструкций в Успенском районе запустил новый двухэтажный комплекс в рамках нацпроекта «Производительность труда». Теперь на предприятии смогут выпускать около 140 тыс. типовых знаков и 5 тыс. знаков индивидуального проектирования.

Вениамин Кондратьев отметил, что новый комплекс по изготовлению дорожных знаков позволит удвоить объем выпускаемой продукции и закрыть потребность дорожной отрасли региона. По словам главы региона, в крае в отрасли металлургии заняты более 20 тыс. кубанцев.

«Для нас — это одна из приоритетных отраслей, на долю которой в общем объеме промпроизводства приходится более 40%. В современных условиях как никогда важно помочь предприятиям выйти на новый уровень, занять освободившиеся ниши», — сказал губернатор.

До конца года Северо-Кавказский завод металлоконструкций освоит новое направление. При поддержке края предприятие закупило новое оборудование по производству поликарбоната для шумозащитных экранов, которые используются для снижения шума от трасс.

Северо-Кавказский завод металлоконструкций производит технические средства обеспечения безопасности дорожного движения. На заводе трудятся более 350 человек. В прошлом году предприятие увеличило объем отгруженной продукции более чем на 40%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске крупный перевозчик грузов присоединился к нацпроекту «Производительность труда».

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