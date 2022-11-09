В Краснодарском крае 9 ноября выявили 90 новых случаев заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

За сутки на Кубани коронавирус подтвердили у 58 женщин и 32 мужчин в возрасте до 93 лет. В числе заболевших семь детей. Самому младшему — четыре месяца.

В Краснодаре 9 ноября зафиксировали 35 новых случаев. По шесть положительных тестов получили в Крымском и Северском районах. В Сочи и Новороссийске — по пять. Четыре пациента с COVID-19 прибавилось в Красноармейском районе. По три новых случая заболевания подтвердили в Кореновском и Павловском районах. В Армавире, Апшеронском, Динском, Ейском, Новокубанском и Приморско-Ахтарском районе — по два. По одному новому случаю подтвердили в Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Курганинском, Кущевском, Лабинском, Тбилисском, Тимашевском и Туапсинском районах.

В лабораториях Кубани провели 7 млн 499 тыс. 724 исследования. В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 1 млн 57 тыс. 574 человека. Всего с начала пандемии в Краснодарском крае выявили 340 тыс. 753 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 995. Выздоровели 329 тыс. 9 пациентов. Летальных исходов — 11 тыс. 97.

По данным министерства здравоохранения Кубани, амбулаторное лечение с подозрением на COVID-19 продолжают 814 жителей края. У 546 из них коронавирус лабораторно подтвержден. В стационарах остаются 102 пациента, в том числе с подтвержденным коронавирусом – 101. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся три человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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