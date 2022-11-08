В Краснодарском крае 8 ноября зафиксировали 72 новых случая коронавируса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 38 женщин и 34 мужчин. Самому младшему из заболевших — один месяц, самому старшему — 87 лет.

Положительные тесты на коронавирус в Горячем Ключе получили 16 человек. В Краснодаре выявили 13 новых случаев заболевания. Шесть пациентов прибавилось в Белореченском районе, в Северском — пять. По четыре положительных результата получили в Анапе, Сочи и Староминском районе. По три новых случая COVID-19 подтвердили в Выселковском, Кавказском, Красноармейском муниципалитетах. В Курганинском и Приморско-Ахтарском районах — по два. В Геленджике, Ейском, Мостовском, Отрадненском, Павловском, Славянском и Тихорецком районах выявили по одному заболевшему.

В больницы Кубани за весь период с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 57 тыс. 307 человек. В лабораториях провели 7 млн 497 тыс. 422 исследования. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 993.

Всего за все время пандемии в регионе зафиксировали 340 тыс. 663 случая заболевания коронавирусом. В По данным краевого минздрава, 98 человек продолжают лечение в стационарах с подозрением на COVID-19. У 97 из них диагноз лабораторно подтвержден. На амбулаторном лечении находятся 780 жителей края. В их числе 574 пациента с коронавирусом лечатся на дому.

За весь период выздоровели 328 тыс. 896 человек. В том числе за последние сутки — 127. Летальных исходов — 1 тыс. 1096. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся три пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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