В Армавире для переболевших коронавирусом организовали бесплатные курсы по реабилитации
Общество
08.11.2022 09:41
На таких занятиях три раза в неделю на свежем воздухе под руководством врача-пульмонолога и профессионального тренера людей учат правильно дышать.
Во время дыхательной гимнастики легкие и кровь обогащаются кислородом, улучшается кровообращение головного мозга. Желающих заниматься в секции оказалось в разы больше, чем планировали организаторы.
«У меня было защемление в тазовой области и в шейном отделе. Я позанимаюсь и гораздо лучше себя чувствую. Советую походить всем», — сказала жительница Армавира Татьяна Савушкина.
Курс дыхательной гимнастики длится 30 дней. В следующем месяце наберут вторую группу. Проект рассчитан на полгода. После него все участники смогут записаться на новый бесплатный курс по скандинавской ходьбе.
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