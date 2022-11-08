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В Армавире для переболевших коронавирусом организовали бесплатные курсы по реабилитации

Общество
08.11.2022 09:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-dlya-perebolevshih-koronavirusom-organizovali-besplatnye-kursy-po-reabilitatsii
Видео канала «Кубань 24»

На таких занятиях три раза в неделю на свежем воздухе под руководством врача-пульмонолога и профессионального тренера людей учат правильно дышать.

Во время дыхательной гимнастики легкие и кровь обогащаются кислородом, улучшается кровообращение головного мозга. Желающих заниматься в секции оказалось в разы больше, чем планировали организаторы.

«У меня было защемление в тазовой области и в шейном отделе. Я позанимаюсь и гораздо лучше себя чувствую. Советую походить всем», — сказала жительница Армавира Татьяна Савушкина.

Курс дыхательной гимнастики длится 30 дней. В следующем месяце наберут вторую группу. Проект рассчитан на полгода. После него все участники смогут записаться на новый бесплатный курс по скандинавской ходьбе.

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