В Краснодарском крае 9 ноября вновь ожидается туман и до + 23 °С

По данным синоптиков, на Кубани в воскресенье будет переменная облачность, без осадков.

Местами по краю туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут отметку в 4…9 °С, в юго-восточных районах будет 1…6 °С. Днем воздух прогреется до 12…17 °С, при прояснении — 18…23 °С. В горах ночью ожидается 1…6 °С, днем — 7…12 °С.

На Черноморском побережье ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 9…14 °С. Днем синоптики прогнозируют 17…22 °С.

В Краснодаре 9 ноября переменная облачность, без осадков. Ночью, утром и в первой половине дня в низинах и у водоемов ожидается туман. Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с. Ночью —5…7 °С. Днем потеплеет до 18…20 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

