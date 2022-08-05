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В Краснодарском крае 8 тыс. сотрудников МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Общество
05.08.2022 08:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-8-tys-sotrudnikov-mchs-pereveli-v-rezhim-povyshennoj-gotovnosti-iz-za-nepogody
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В регионе по 6 августа включительно продлили штормовое предупреждение. Прогнозируются ливни, грозы, град и шквалистый ветер. На участке от Анапы до села Веселого над Черным морем есть риск образования смерчей.

«Прогноз о возможных происшествиях природного характера с моделями развития обстановки доведен до органов исполнительной власти Краснодарского края. Спланирована и организована работа оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и органов местного самоуправления», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России Максим Чернышев.

При необходимости на борьбу с последствиями непогоды мобилизуют до 3 тыс. единиц спецтехники.

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