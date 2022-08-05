В Краснодарском крае 8 тыс. сотрудников МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Общество
05.08.2022 08:22
В регионе по 6 августа включительно продлили штормовое предупреждение. Прогнозируются ливни, грозы, град и шквалистый ветер. На участке от Анапы до села Веселого над Черным морем есть риск образования смерчей.
«Прогноз о возможных происшествиях природного характера с моделями развития обстановки доведен до органов исполнительной власти Краснодарского края. Спланирована и организована работа оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и органов местного самоуправления», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России Максим Чернышев.
При необходимости на борьбу с последствиями непогоды мобилизуют до 3 тыс. единиц спецтехники.
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