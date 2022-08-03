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На Отрадненский район обрушился ураган с градом

Происшествия
03.08.2022 17:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-otradnenskij-rajon-obrushilsya-uragan-s-gradom
Видео t.me/otr_today

Днем 3 августа непогода дошла до Отрадненского района Краснодарского края. Около 16:00 под удар стихии попала станица Передовая.

Крупные градины рвали тканевые навесы и били по крышам. Кроме того, разбушевался сильнейший ветер и пошел ливень. Местные жители делятся кадрами разгула стихии в местных пабликах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае штормовое предупреждение о ливнях с градом и усилении ветра продлили до 4 августа. Спасатели призывают жителей соблюдать все необходимые меры безопасности и позаботиться о сохранности имущества.

Читайте также: в Краснодаре выпал град с перепелиное яйцо.

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