На Отрадненский район обрушился ураган с градом
Происшествия
03.08.2022 17:14
Днем 3 августа непогода дошла до Отрадненского района Краснодарского края. Около 16:00 под удар стихии попала станица Передовая.
Крупные градины рвали тканевые навесы и били по крышам. Кроме того, разбушевался сильнейший ветер и пошел ливень. Местные жители делятся кадрами разгула стихии в местных пабликах.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае штормовое предупреждение о ливнях с градом и усилении ветра продлили до 4 августа. Спасатели призывают жителей соблюдать все необходимые меры безопасности и позаботиться о сохранности имущества.
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