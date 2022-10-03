В Краснодарском крае 8 октября откроют 91 ярмарку выходного дня
Общество
03.10.2022 21:52
В Краснодарском крае торговые площадки вместят до 50 тыс. фермеров. Реализовывать продукцию смогут КФХ, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.
«Лидер по количеству ярмарок — Краснодар. В столице региона открыты сразу 10 объектов, в Сочи в этом сезоне их будет 9, в Новороссийске — 8, в Анапе — 7. В большинстве муниципалитетов предусмотрена одна», — рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.
Планируется, что площадки будут работать до середины весны. Всего в октябре на Кубани проведут более 900 ярмарок — сельскохозяйственных, промышленных и универсальных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России самозанятые смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня.
Популярные новости
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
- Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром