В Краснодарском крае 8 октября откроют 91 ярмарку выходного дня

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае торговые площадки вместят до 50 тыс. фермеров. Реализовывать продукцию смогут КФХ, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.

«Лидер по количеству ярмарок — Краснодар. В столице региона открыты сразу 10 объектов, в Сочи в этом сезоне их будет 9, в Новороссийске — 8, в Анапе — 7. В большинстве муниципалитетов предусмотрена одна», — рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Планируется, что площадки будут работать до середины весны. Всего в октябре на Кубани проведут более 900 ярмарок — сельскохозяйственных, промышленных и универсальных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России самозанятые смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня.