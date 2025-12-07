В Краснодарском крае 8 декабря прогнозируют сильный ветер и шторм в море

По данным Росгидромета, вечером 7 декабря и утром 8 декабря на Черноморском побережье ожидается сильный ветер и шторм.

В Темрюкском районе и Анапе ветер усилится до 20-25 м/с. Высота волн в море достигнет от 1,5 до 4 метров. Из-за неблагоприятных погодных условий могут возникнуть ЧС и происшествия.

Кроме того, в Сочи и ФТ Сириус ветер усилится до 15-17 м/с. Волнение на море достигнет 4 баллов. Высота волн будет достигать 1,3-1,5 метров.

Все городские службы перешли на усиленный режим работы. Гражданам рекомендуют держаться дальше от неустойчивых конструкций, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, жителям рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112, сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае.

