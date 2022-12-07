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В Краснодарском крае 8 декабря потеплеет до +15°С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-8-dekabrya-potepleet-do-15-s
В Краснодарском крае 8 декабря потеплеет до +15°С
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, в четверг на Кубани ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром местами будет туман. На дорогах может образоваться гололедица. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до +9…11°С, ночью опустится до +2…-3°С. На Черноморском побережье потеплеет до +10…15°С, а ночью похолодает до +4…9°С. В горах днем +3…8°С, ночью 0…-5°С.

В ближайшие дни температура воздуха на побережье прогреется до +17°С, а в южных районах региона до +15°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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