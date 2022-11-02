В Краснодарском крае 73-летний охотник едва не замерз на заглохшей лодке в водохранилище
Инцидент произошел в Варнавинском водохранилище в окрестностях хутора Красного в Крымском районе.
По данным спасателей, 73-летний житель села Южная Озереевка отправился на охоту на лодке. Во время охоты лодка перевернулась, пенсионер оказался в воде. Пострадавший забрался в лодку, но завести мотор и вернуться на берег не смог. С наступлением вечера похолодало, охотник начал замерзать и позвонил спасателям.
На помощь замерзавшему мужчине выехала дежурная смена спасателей Крымского отряда. Они прибыли на место и вышли на лодке в Варнавинское водохранилище. Лодку с охотником нашли в 500 м от берега. Пострадавшего эвакуировали на берег и напоили горячим чаем. Медпомощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
Читайте также: в Апшеронском районе во время сбора грибов в лесу заблудился 43-летний местный житель.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
- В Краснодаре троллейбус № 10 и автобус № 9 спустя четыре месяца вернулись на улицу Октябрьскую