В Краснодарском крае 73-летний охотник едва не замерз на заглохшей лодке в водохранилище

В Краснодарском крае 73-летний охотник едва не замерз на заглохшей лодке в водохранилище

Инцидент произошел в Варнавинском водохранилище в окрестностях хутора Красного в Крымском районе.

По данным спасателей, 73-летний житель села Южная Озереевка отправился на охоту на лодке. Во время охоты лодка перевернулась, пенсионер оказался в воде. Пострадавший забрался в лодку, но завести мотор и вернуться на берег не смог. С наступлением вечера похолодало, охотник начал замерзать и позвонил спасателям.

На помощь замерзавшему мужчине выехала дежурная смена спасателей Крымского отряда. Они прибыли на место и вышли на лодке в Варнавинское водохранилище. Лодку с охотником нашли в 500 м от берега. Пострадавшего эвакуировали на берег и напоили горячим чаем. Медпомощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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