В Краснодарском крае 7 ноября ожидается туман и сильный ветер

Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, на Кубани в этот день будет переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха днем прогреется до +8…13°С. Ночью столбики термометров опустятся до +3…-2°С. Ночью и утром в отдельных районах края ожидается туман. Утром и днем ветер 6-11 м/с, местами порывы достигнут скорости 15-17 м/с.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Местами порывы ветра 15-20 м/с, в Новороссийске до 19-24 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +11…16°С.

В Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Утром и днем скорость ветра составит 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +10…12°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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