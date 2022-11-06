Краснодар 6 ноября окутал густой туман
Утром на краевую столицу опустилась плотная пелена. Около 7:00 с ним столкнулись жители разных районов города.
По словам специалистов, осенние туманы связаны с колебанием ночных и утренних температур.
По прогнозу синоптиков, 6 ноября в Краснодаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем прогреется до +10°С. Ночью столбики термометров опустятся до +4…6°С.
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