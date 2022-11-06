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Краснодар 6 ноября окутал густой туман

Общество
06.11.2022 09:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-6-noyabrya-okutal-gustoj-tuman
Краснодар 6 ноября окутал густой туман
Фото «Кубань 24»

Утром на краевую столицу опустилась плотная пелена. Около 7:00 с ним столкнулись жители разных районов города.

По словам специалистов, осенние туманы связаны с колебанием ночных и утренних температур.

По прогнозу синоптиков, 6 ноября в Краснодаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем прогреется до +10°С. Ночью столбики термометров опустятся до +4…6°С.

Читайте также: в Новороссийске 6 ноября ожидается штормовой ветер.

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