В Краснодарском крае 7 человек погибли в ДТП за последние выходные марта

На дорогах Краснодарского края с 28 по 30 марта произошло 39 дорожно-транспортных происшествий.

В авариях 7 человек погибли, еще 40 получили травмы. Среди ДТП — 10 наездов на пешеходов, в результате чего погибли 2 человека, 8 были травмированы. Из-за превышения скорости произошли 8 аварий, в которых 2 человека погибли и 6 получили травмы, из-за выезда на встречную полосу произошло 2 ДТП — в них пострадали 3 человека.

Кроме того, на дорогах края за выходные задержали 73 пьяных водителя, пешеходы нарушили правила дорожного движения 334 раза. Более 700 владельцев автомобилей нарушили правила тонировки, в отношении 18 составили материалы за загрязнение окружающей среды. Почти 530 раз водители нарушили требования к перевозке детей, 312 раз не уступили дорогу пешеходам. За руль без прав сели 114 водителей, 172 выехали на встречную полосу в неположенном месте. Еще 4 человека повторно сели за руль пьяными.

«Необходимо перед выходом на проезжую часть дороги убедиться в безопасности перехода. При движении пешеходов в темное время суток в населенных пунктах рекомендуется наличие на верхней одежде световозвращающих элементов, а при движении вне населенных пунктов световозвращающие элементы должны иметься в обязательном порядке», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске большегруз сбил пожилую женщину, перебегавшую дорогу.