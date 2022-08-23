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7,5 лет колонии: в Краснодарском крае посадили мужчину, задушившего жену из-за ревности

Происшествия
23.08.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-7-5-let-kolonii-poluchil-muzhchina-zadushivshij-zhenu-iz-za-revnosti
7,5 лет колонии: в Краснодарском крае посадили мужчину, задушившего жену из-за ревности
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Курганинске. Суд вынес приговор 24-летнему местному жителю.

По данным следствия, в мае мужчина поссорился со своей супругой на почве ревности. Он повалил ее на пол в ванной и начал душить руками. Мужчина сдавливал шею жены до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В суде подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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