В Краснодарском крае 6 декабря выявили полсотни новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 тыс. 561 случай коронавируса. Скончались 59 пациентов, выздоровели 6 тыс. 690 человек.

На Кубани за последние сутки заболели 50 человек. Госпитализировали 22 заболевших. Больше всего случаев выявили в Краснодаре — 11. В Сочи выявили 7 новых пациентов, в Динском районе — 6, в Ейском — 3. В остальных муниципалитетах выявили по 1 случаю заражения или не выявили вовсе.

За все время пандемии на Кубани выявили 342,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 6026. Выздоровел 330 тыс. 871 пациент, 55 — за последние сутки. Число скончавшихся — 11 тыс. 120. За последние сутки смертельных исходов не было.

В тяжелом состоянии на ИВЛ остается один пациент. В стационарах лечатся 104 пациентов, на дому — 405, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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