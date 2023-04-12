В Краснодарском крае 572 многоэтажки соответствуют «зеленому» стандарту

В общей сложности на юге России почти 1 тыс. многоквартирных домов признаны энергоэффективными. Это 12% от всех «зеленых» домов РФ.

На Кубани насчитывается 572 «зеленых» многоэтажки, в Ростовской области таких объектов — 224. Еще 39 энергоэффективных домов находятся в Волгоградской области, 32 — в Астраханской и 34 — в Крыму.

Национальный стандарт ГОСТ Р по зеленому строительству многоквартирных домов действует в России с 1 ноября прошлого года. Стандарт, разработанный ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ, носит добровольный характер. Предполагается, что он заместит зарубежные системы оценки, ушедшие из России.

Стандарт включает в себя 81 критерий в 10 категориях. В том числе в нем отражены требования к энергоэффективности здания (класс А и выше), доступности инфраструктуры, качеству материалов, воды и воздуха, к архитектуре и планировке. Сейчас разрабатывается стандарт зеленого строительства частных домов, сообщает ТАСС.

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