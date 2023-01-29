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Более 400 многоэтажек капитально отремонтируют в Краснодаре в 2023 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-400-mnogoetazhek-kapitalno-otremontiruyut-v-krasnodare-v-2023-godu
Более 400 многоэтажек капитально отремонтируют в Краснодаре в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас капремонт ведут в 50 многоквартирных домах краевой столицы по региональной программе.

На ремонт более 407 домов из фонда капремонта выделят 2,5 млрд рублей. В 39 многоэтажках работы уже завершили.

Специалисты выполнят 532 вида разных работ — отремонтируют кровли 299 домов, фасады обновят у 163 многоэтажек. Кроме того, приведут в порядок 112 внутридомовых инженерных коммуникаций, заменят 88 лифтов в 27 домах. Также отремонтируют фундамент одного дома.

Региональная программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года. Фонд формируется из средств, которые платят жители. За прошлый год в краевом центре отремонтировали более 220 домов.

Информацию о капитальном ремонте по конкретному адресу и накоплении средств в фонде можно на сайте регионального оператора, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае досрочно завершили ремонт 91 многоэтажки из плана на 2023 год.

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