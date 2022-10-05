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В Краснодарском крае 5 октября пройдут ливни с градом

Общество
05.10.2022 09:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-5-oktyabrya-projdut-livni-s-gradom
В Краснодарском крае 5 октября пройдут ливни с градом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

По данным синоптиков, в течение суток 5 октября местами на Кубани прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям во время грозы укрыться в зданиях или подземных переходах, не прятаться от сильного ветра около стен домов, особенно недостроенных или ремонтируемых зданий, на остановках общественного транспорта, рекламных щитов и под деревьями.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить на номера пожарных и спасателей: 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября.

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