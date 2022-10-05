В Краснодарском крае 5 октября пройдут ливни с градом
Общество
05.10.2022 09:19
МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.
По данным синоптиков, в течение суток 5 октября местами на Кубани прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
Спасатели рекомендуют жителям во время грозы укрыться в зданиях или подземных переходах, не прятаться от сильного ветра около стен домов, особенно недостроенных или ремонтируемых зданий, на остановках общественного транспорта, рекламных щитов и под деревьями.
В случае возникновения ЧС необходимо звонить на номера пожарных и спасателей: 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября.
Популярные новости
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме обрушилась крыша, есть погибший
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Сочи третий день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину
- «Объясняем.рф»: Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым