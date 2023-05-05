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В Краснодарском крае 5 мая воздух прогреется до +26 °С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-5-maya-vozduh-progreetsya-do-26-s
В Краснодарском крае 5 мая воздух прогреется до +26 °С
Фото unsplash.com

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае 5 мая ожидается переменная облачность и без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 21-26 °С. В горах днем также тепло: 15-20 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем на побережье столбики термометров поднимутся до 18-23 °С. В районе Сочи днем температура составит 20-25 °С.

В выходные дни в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: сильные дожди и подъем воды в реках ожидаются с 6 по 8 мая в Краснодарском крае.

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