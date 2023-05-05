В Краснодарском крае 5 мая воздух прогреется до +26 °С
Общество
05.05.2023 07:03
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае 5 мая ожидается переменная облачность и без осадков.
Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 21-26 °С. В горах днем также тепло: 15-20 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем на побережье столбики термометров поднимутся до 18-23 °С. В районе Сочи днем температура составит 20-25 °С.
В выходные дни в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.
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