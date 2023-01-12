В Краснодарском крае 5 лет колонии грозит местному жителю, угрожавшему взорвать банк
Происшествия
12.01.2023 10:07
В полиции Мостовского района завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в поселке Мостовском.
По данным следствия, злоумышленник из дома позвонил на номер горячей линии банка и сообщил, что в здании финансового учреждения готовится теракт. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. В здании не нашли опасных предметов.
До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в Мостовской районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодарском крае на 4 года посадили мужчину за угрозу взорвать пассажирский поезд.
Популярные новости
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ займет от 1 года до 3 лет
- В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
- В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
- В Армавире четырех работников бронетанкового завода осудили за кражу деталей
- Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла