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В Краснодарском крае 5 лет колонии грозит местному жителю, угрожавшему взорвать банк

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-5-let-kolonii-grozit-mestnomu-zhitelyu-ugrozhavshemu-vzorvat-bank
В Краснодарском крае 5 лет колонии грозит местному жителю, угрожавшему взорвать банк
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Мостовского района завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в поселке Мостовском.

По данным следствия, злоумышленник из дома позвонил на номер горячей линии банка и сообщил, что в здании финансового учреждения готовится теракт. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. В здании не нашли опасных предметов.

До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в Мостовской районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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