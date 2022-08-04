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В Краснодарском крае 4 августа выявили 327 случаев заболевания коронавирусом

Общество
04.08.2022 11:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-4-avgusta-vyyavili-327-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 4 августа выявили 327 случаев заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 17 тыс. 126 новых случаев COVID-19. Выздоровели 9 тыс. 752 пациента. Скончались 44 человека. Госпитализировали 1 тыс. 916 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 327 человек. Среди заболевших 218 женщин и 109 мужчин в возрасте до 91 года. Выздоровел 121 пациент. За сутки в регионе никто не умер от COVID-19. Госпитализировали 49 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 129, Сочи — 43 и Новороссийска — 26. В Динском районе 13 заболевших, в Анапе — 12, в Геленджике — 9.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани лечатся 209 пациентов. Один из них находится в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ. На дому лечатся 2 тыс. 493 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 3 августа подтвердили 378 новых случаев COVID-19.

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