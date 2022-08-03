В Краснодарском крае 3 августа подтвердили 378 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани за сутки коронавирус выявили у 248 женщин и 130 мужчин в возрасте до 92 лет. В числе инфицированных 31 ребенок, самому младшему полгода.

Положительные тесты в Краснодаре получили 107 жителей. В Сочи — 51, в Новороссийске — 36, в Анапе — 19. По 17 новых случаев в Северском и Тихорецком районах. В Горячем Ключе и Павловском районе — по 13 заболевших, в Тимашевском — 11 новых пациентов.

По восемь инфицированных в Геленджике, Красноармейском и Тбилисском районах. В Кореновском и Староминском районах — по семь. В Туапсинском районе — шесть новых случаев, по пять — в Кущевском и Славянском. По четыре положительных теста получили в Армавире, Приморско-Ахтарском, Выселковском и Темрюкском районах. В Ейском, Крыловском, Ленинградском и Мостовском районах — по три новых пациента. По два новых случая COVID-19 зафиксировали в Курганинском, Гулькевичском, Калининском и Усть-Лабинском районах. В Кавказском, Новопокровском, Успенском и Щербиновском районах — по одному заболевшему.

В лабораториях края провели 7 млн 164 тыс. 779 исследований. В больницы с подозрением на COVID-19 обратились 968 тыс. 762 человека.

С начала пандемии на Кубани зафиксировали 266 тыс. 627 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 4 тыс. 691. Выздоровели 253 тыс. 780 пациентов. Летальных исходов — 10 тыс. 981.

По данным краевого минздрава, амбулаторное лечение с подозрением на COVID-19 продолжает 2 тыс. 301 пациент. У 1 тыс. 677 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах остаются 189 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО пациентов нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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