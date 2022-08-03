Роспотребнадзор: профилактика COVID-19 поможет снизить риск заражения гриппом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С приходом в Россию новых видов штамма «омикрон» летом возрастает риск заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики респираторных заболеваний.

В ведомстве отметили, что антиковидные меры помогут обезопасить себя от многих инфекций, в частности, — от вируса гриппа.

«С приходом новых подвариантов штамма «омикрон» в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Россиянам рекомендуют изолироваться при плохом самочувствии, даже если ПЦР-тест не показал наличие коронавируса. Также гражданам напомнили о том, что нельзя заниматься самолечением — при наличии симптомов COVID-19 нужно немедленно вызвать врача.

Самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

«Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода. Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета», — подчеркнули в ведомстве.

Также в качестве одной из мер профилактики советуют регулярное проветривание помещения. Кроме того, напомнили о необходимости мыть руки и использовать маску в местах скопления людей.

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