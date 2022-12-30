В Краснодарском крае 31 декабря потеплеет до +15°С

По прогнозу синоптиков, в последний день уходящего года на Кубани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер южный 4-9 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +8…13°С, а ночью опустятся до 0…+5°С. В горных районах днем +3…8°С, ночью -4…-9°С. На Азовском побережье +5…10°С.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем потеплеет до +10…15°С, ночью похолодает до +5…10°С. Ветер южный 6-11 м/с.

В Краснодаре 31 декабря воздух днем прогреется до +11…13°С, а ночью похолодает до +1…3°С. Ветер южный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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