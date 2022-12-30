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В Краснодарском крае 31 декабря потеплеет до +15°С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-31-dekabrya-potepleet-do-15-s
В Краснодарском крае 31 декабря потеплеет до +15°С
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По прогнозу синоптиков, в последний день уходящего года на Кубани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер южный 4-9 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +8…13°С, а ночью опустятся до 0…+5°С. В горных районах днем +3…8°С, ночью -4…-9°С. На Азовском побережье +5…10°С.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем потеплеет до +10…15°С, ночью похолодает до +5…10°С. Ветер южный 6-11 м/с.

В Краснодаре 31 декабря воздух днем прогреется до +11…13°С, а ночью похолодает до +1…3°С. Ветер южный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: синоптики ожидают аномально теплую погоду в новогодние праздники в Краснодарском крае. Туристы, которые проведут новогодние каникулы на Черноморском побережье или в горных районах Кубани и Адыгеи, не увидят снега из-за теплой и сухой погоды.

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