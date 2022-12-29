Синоптики ожидают аномально теплую погоду в новогодние праздники в Краснодарском крае
Туристы, которые проведут новогодние каникулы на Черноморском побережье или в горных районах Кубани и Адыгеи, не увидят снега из-за теплой и сухой погоды, уверена эксперт центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
«Снега на юге страны, увы, не ждите, Новый год будет скорее весенним. Начиная с четверга установится сухая погода, местами солнце будет проглядывать. И, самое главное, — очень теплый воздух», — рассказала Волосюк.
Она отметила, что до конца года температурный режим на юге страны превысит многолетние значения примерно на 4-5 градусов.
Североатлантические циклоны продолжают закачивать волны влажного и теплого океанического воздуха в европейские регионы РФ. Основные осадки выпадут в центральных и северных регионах страны. При этом атмосферные фронты обходят стороной юг, поэтому сильных осадков не ожидается.
Холодный атмосферный фронт пересек ЮФО 28 декабря. Он отметился мокрым снегом и дождями на Черноморском побережье.
По словам эксперта центра погоды «Фобос», в первую неделю января на юге сохранится теплая погода, без существенных осадков. Температура воздуха превысит многолетние значения, сообщает ТАСС.
Читайте также: снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 138 см. Погода постепенно создает комфортные условия для любителей лыж и сноубордов.
- «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
- Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
- Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
- Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году