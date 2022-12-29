Синоптики ожидают аномально теплую погоду в новогодние праздники в Краснодарском крае

Туристы, которые проведут новогодние каникулы на Черноморском побережье или в горных районах Кубани и Адыгеи, не увидят снега из-за теплой и сухой погоды, уверена эксперт центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Снега на юге страны, увы, не ждите, Новый год будет скорее весенним. Начиная с четверга установится сухая погода, местами солнце будет проглядывать. И, самое главное, — очень теплый воздух», — рассказала Волосюк.

Она отметила, что до конца года температурный режим на юге страны превысит многолетние значения примерно на 4-5 градусов.

Североатлантические циклоны продолжают закачивать волны влажного и теплого океанического воздуха в европейские регионы РФ. Основные осадки выпадут в центральных и северных регионах страны. При этом атмосферные фронты обходят стороной юг, поэтому сильных осадков не ожидается.

Холодный атмосферный фронт пересек ЮФО 28 декабря. Он отметился мокрым снегом и дождями на Черноморском побережье.

По словам эксперта центра погоды «Фобос», в первую неделю января на юге сохранится теплая погода, без существенных осадков. Температура воздуха превысит многолетние значения, сообщает ТАСС.

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