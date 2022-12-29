Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Синоптики ожидают аномально теплую погоду в новогодние праздники в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-ozhidayut-anomalno-tepluyu-pogodu-v-novogodnie-prazdniki-v-krasnodarskom-krae
Синоптики ожидают аномально теплую погоду в новогодние праздники в Краснодарском крае
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Туристы, которые проведут новогодние каникулы на Черноморском побережье или в горных районах Кубани и Адыгеи, не увидят снега из-за теплой и сухой погоды, уверена эксперт центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Снега на юге страны, увы, не ждите, Новый год будет скорее весенним. Начиная с четверга установится сухая погода, местами солнце будет проглядывать. И, самое главное, — очень теплый воздух», — рассказала Волосюк.

Она отметила, что до конца года температурный режим на юге страны превысит многолетние значения примерно на 4-5 градусов.

Североатлантические циклоны продолжают закачивать волны влажного и теплого океанического воздуха в европейские регионы РФ. Основные осадки выпадут в центральных и северных регионах страны. При этом атмосферные фронты обходят стороной юг, поэтому сильных осадков не ожидается.

Холодный атмосферный фронт пересек ЮФО 28 декабря. Он отметился мокрым снегом и дождями на Черноморском побережье.

По словам эксперта центра погоды «Фобос», в первую неделю января на юге сохранится теплая погода, без существенных осадков. Температура воздуха превысит многолетние значения, сообщает ТАСС.

Читайте также: снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 138 см. Погода постепенно создает комфортные условия для любителей лыж и сноубордов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
  4. Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях