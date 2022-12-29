Снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 138 см
Общество
29.12.2022 13:34
Горы в районе Красной Поляны продолжает засыпать снегом. Погода постепенно создает комфортные условия для любителей лыж и сноубордов.
За 28 декабря выпало 16 см свежего снега. Сейчас общая высота снежного покрова составляет 138 см, сообщает Telegram-канал FunSochi.
По данным метеорологов, этот декабрь самый теплый за 12-летнюю историю наблюдений. В атмосфере Земли сейчас происходят глобальные аномальные циркуляции.
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