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Снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 138 см

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/snezhnye-sugroby-v-gorah-krasnoj-polyany-vyrosli-do-138-sm
Снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 138 см
Фото t.me/funsochi/

Горы в районе Красной Поляны продолжает засыпать снегом. Погода постепенно создает комфортные условия для любителей лыж и сноубордов.

За 28 декабря выпало 16 см свежего снега. Сейчас общая высота снежного покрова составляет 138 см, сообщает Telegram-канал FunSochi.

По данным метеорологов, этот декабрь самый теплый за 12-летнюю историю наблюдений. В атмосфере Земли сейчас происходят глобальные аномальные циркуляции.

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