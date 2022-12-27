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Открытие горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» в Сочи снова перенесли

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkrytie-gornolyzhnyh-trass-na-kurorte-roza-hutor-v-sochi-snova-perenesli
Открытие горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» в Сочи снова перенесли
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ранее открыть часть горнолыжных трасс на «Розе Хутор» планировали 24 декабря. Теперь это планируют сделать 31 декабря.

«В настоящее время в районе горного кластера Сочи температура воздуха не только не падает в зависимости от высоты, как многие привыкли ожидать, но даже растет. Натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания», — говорится в Telegram-канале «Роза Хутор Live».

Отмечается, что сотрудники курорта делают все возможное, что подготовить горные склоны к катанию. Система искусственного оснежения трасс может работать только при устойчивых отрицательных температурах.

По данным метеорологов, этот декабрь самый теплый за 12-летнюю историю наблюдений. В атмосфере Земли сейчас происходят глобальные аномальные циркуляции.

Читайте также: на курорте «Красная Поляна» 23 декабря открыли горнолыжный сезон. Для любителей горных лыж и сноубордов открыли трассы в долине «Цирк-2» на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

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