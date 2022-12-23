На курорте «Красная Поляна» 23 декабря открыли горнолыжный сезон

Для любителей горных лыж и сноубордов открыли трассы в долине «Цирк-2» на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

Доступны склоны продвинутого и среднего уровней. На Поляне 2200 открыли бугельный подъемник «зеленой» трассы для обучающихся «Первый снег».

В день открытия в программе джиббинг-контест. В нем могут принять участие все желающие старше 18 лет. В течение всего дня для посетителей проводят семейные конкурсы и любительские соревнования.

Вечером после катаний всех желающих собирают на вечеринку. На Поляне 960 выступит DJ Лысь, сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна».

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