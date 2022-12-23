На курорте «Красная Поляна» 23 декабря открыли горнолыжный сезон
Общество
23.12.2022 13:29
Для любителей горных лыж и сноубордов открыли трассы в долине «Цирк-2» на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.
Доступны склоны продвинутого и среднего уровней. На Поляне 2200 открыли бугельный подъемник «зеленой» трассы для обучающихся «Первый снег».
В день открытия в программе джиббинг-контест. В нем могут принять участие все желающие старше 18 лет. В течение всего дня для посетителей проводят семейные конкурсы и любительские соревнования.
Вечером после катаний всех желающих собирают на вечеринку. На Поляне 960 выступит DJ Лысь, сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна».
Читайте также: снежные сугробы в горах Красной Поляны выросли до 127 см. Погода создает комфортные условия для любителей лыж и сноубордов.
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