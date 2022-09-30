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В Краснодарском крае 30 сентября в соцсетях пройдет прямой эфир на тему частичной мобилизации

Политика
30.09.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-30-sentyabrya-v-sotssetyah-projdet-pryamoj-efir-na-temu-chastichnoj-mobilizatsii
Скриншот vk.com/kuban_gov

Внеочередной прямой эфир по вопросам мобилизации пройдет 30 сентября в 12:00 на страницах администрации Краснодарского края в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

На вопросы жителей Кубани ответит заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Он расскажет об условиях мобилизации и предусмотренных социальных гарантиях.

Задать вопросы можно во время эфира и уже сейчас в комментариях в группах ВКонтакте и «Одноклассниках», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае мобилизованным выплатят по 100 тыс. рублей.

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