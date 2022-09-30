В Краснодарском крае 30 сентября в соцсетях пройдет прямой эфир на тему частичной мобилизации
Политика
30.09.2022 09:46
Внеочередной прямой эфир по вопросам мобилизации пройдет 30 сентября в 12:00 на страницах администрации Краснодарского края в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
На вопросы жителей Кубани ответит заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Он расскажет об условиях мобилизации и предусмотренных социальных гарантиях.
Задать вопросы можно во время эфира и уже сейчас в комментариях в группах ВКонтакте и «Одноклассниках», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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