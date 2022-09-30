В Краснодарском крае мобилизованным выплатят по 100 тыс. рублей

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился оказать поддержку мобилизованным жителям Кубани. Получить деньги смогут призывники или члены их семей.

Об этом глава региона сообщил 30 сентября.

«Приняли решение поддержать мобилизованных жителей края. Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тыс. рублей. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей», — написал Кондратьев в Telegram.

Порядок единовременной выплаты опубликуют в ближайшее время.

На Кубани действует круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации с номером 122. Также получить информацию о мобилизации можно в Общественной палате Краснодарского края в будние дни с 9:00 до 17:00. Телефон 8 (861) 259-01-91. IT-компании и операторы связи могут обратиться по телефону 8 (800) 201-15-05. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Также действует горячая линия Центра поддержки предпринимательства. Звонки принимают с 9:00 до 18:00 по номеру: 8 (800) 707-07-11, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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