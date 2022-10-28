В Краснодарском крае 30 октября ожидается усиление ветра до 15-18 м/с

Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, 29-30 октября воздух прогреется до +16…+19 °С, осадки не ожидаются до вечера воскресенья.

В субботу 29 октября ночью и утром будет наблюдаться туман, днем порывы ветра до 9-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, на Азовском побережье — +6…+11°С. Днем по краю воздух прогреется до +16 °С, в горах до +11 °С, на Черноморском побережье — до +18 °С.

В воскресенье 30 октября западный ветер усилится до 15–18 м/с. К вечеру местами могут начаться дожди. В горах ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью температура в горах и предгорных районах опустится ниже 0 °С. Днем по краю температура воздуха поднимется до +19 °С, на Черноморском побережье до +18 °С.

«В начале рабочей недели ожидается ухудшение погодных условий: 31 октября — сильный дождь местами по краю и утром в Туапсинском районе», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.

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